Joe Biden accetta la nomination: 'Usciremo dalle tenebre portate da Trump' (Di venerdì 21 agosto 2020) 'Uniti supereremo questa stagione di tenebre in cui Donald Trump ha ammantato l'America troppo a lungo. Non possiamo dare altri quattro anni a questo presidente che non si assume responsabilità, ... Leggi su globalist

lorepregliasco : Il discorso che Biden prepara da tutta la vita. Quello di stasera. - ilpost : Cosa ha detto Joe Biden nel discorso con cui ha concluso la convention del Partito Democratico statunitense, e in c… - repubblica : Joe Biden: 'Accetto la nomination. Con Trump troppo odio, rilanceremo l'America come fece Roosevelt con il New Deal… - AtlanteUsa2020 : Se la campagna Trump da mesi racconta Biden come sleepy Joe, un rimbambito, il discorso di ieri ha mostrato un cand… - gianlonostro : Joe Biden è arrivato. E che piaccia o no, la campagna elettorale presidenziale merita discorsi come quello. 5/5 -