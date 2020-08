Inter-Siviglia, Lukaku sbaglia il gol del 3-2. Conte: “No, Romelu miooo” (Di venerdì 21 agosto 2020) Nella finale di Europa League contro il Siviglia, l’Inter al 65′ ha l’occasione per portarsi nuovamente in avanti con una grandissima chance per Romelu Lukaku: il centravanti belga si invola tutto solo davanti a Bounou, ma il portiere esce bene e si oppone, salvando gli uomini di Lopetegui dal potenziale 3-2. La reazione di Antonio Conte è singolare. Dopo la parata dell’estremo difensore degli andalusi, il tecnico salentino ha esclamato: “No, Romelu miooo”. Leggi su sportface

