Incidente frontale ad Asti con un camion: morto un motociclista (Di venerdì 21 agosto 2020) Incidente frontale a Moncalvo, in provincia di Asti: sulla strada provinciale è morto un motociclista di sessantacinque anni Incidente frontale a Moncalvo, in provincia di Asti. Ancora un morto da registrare con vittima un centauro di sessantacinque anni. Il grave sinistro è avvenuto stamane alle ore 11 circa sulla strada provinciale 457 in direzione di Asti. Dopo lo spaventoso impatto sul posto sono giunti subito i sanitari del 118 che hanno provato a salvare la vita all'uomo ma ogni tentativo purtroppo è stato vano. Al momento, oltre l'età, non sono ancora note le generalità della vittima e altre informazioni. La strada è stata chiusa in entrambe

Incidente frontale a Moncalvo, in provincia di Asti. Ancora un morto da registrare con vittima un centauro di sessantacinque anni. Il grave sinistro è avvenuto stamane alle ore 11 circa sulla strada p ...

Incidente all’alba tra auto e furgone, patente ritirata ad uomo con tasso alcolemico di 2,5

ASCOLI – Incidente all’alba ad Ascoli .Si è trattato di uno scontro frontale tra un’auto e un furgone, per fortuna senza grosse conseguenze per i conducenti, ma i loro veicoli hanno riportato gravi da ...

