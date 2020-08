In Sardegna ora scatta l’emergenza: sono oltre 100 i casi di rientro (Di venerdì 21 agosto 2020) sono 115 le persone rientrate in Lazio dalla Sardegna, portandosi con sè l’esito positivo del tampone. L’assessore regionale alla salute D’Amato: “Lavoro straordinario nei drive-in, stiamo rispondendo in maniera tempestiva”. Continua a peggiorare la situazione della Sardegna in merito alla curva epidemiologica. In particolare in Costa Smeralda, uno dei centri nevralgici di un’estate particolare, all’insegna … L'articolo In Sardegna ora scatta l’emergenza: sono oltre 100 i casi di rientro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LaStampa : Paura a Roma per i giovani contagiati in Sardegna: ora trema tutta la movida di Ponte Milvio - xarishair : Stanotte il mio boy ha dormito con me e ora siamo in viaggio per prendere la nave che ci porterà in Sardegna ?? - TovarishM5S : RT @cigielle_: Sardegna, focolaio #Billionaire: sei positivi tra il personale, in quarantena i 100 dipendenti di Briatore Ora caro Flavio… - dancewithetruth : Quando due mesi fa la sardegna chiedeva controlli in entrata ci prendevano per il culo promettendo di rispolverare… - Giancagt6 : RT @gzibordi: prima viveva coi genitori senza quasi reddito... ora in Sardegna in barca... (e 15mila euro che entrano ogni mese...) ma ch… -