Il Pd sventola lo spauracchio del voto disgiunto: il M5s sceglie di non scegliere (Di venerdì 21 agosto 2020) È un'uscita goffa quella del premier Giuseppe Conte, che in un'intervista suggerisce al Movimento 5 Stelle e al Pd di allearsi all'ultimo minuto in vista delle elezioni regionali del 20-21 settembre. Un'affermazione che tradisce nervosismo e trasuda debolezza da parte del Presidente del Consiglio, evidentemente preoccupato per il futuro della maggioranza qualora il voto regionale segnasse una debacle per i partiti di governo. Non soltanto, ma la tattica elaborata da Conte rischia di aumentare l'incrinatura sempre più evidente tra il premier e quella parte del Movimento che non si è ancora rassegnata alla totale perdita di autonomia politica in funzione di una alleanza di centrosinistra. Per Luigi Di Maio e Vito Crimi una congiuntura immediata con il PD è troppo azzardata. Per il cinque stelle significherebbe, infatti, la scomparsa su quei ... Leggi su panorama

