Il focolaio al Billionaire (Di venerdì 21 agosto 2020) Sei dipendenti del Billionaire di Porto Cervo sono positivi al Coronavirus SARS-COV-2 e asintomatici e per questo il direttore del locale di Flavio Briatore Roberto Pretto ha messo tutti i lavoratori in quarantena mentre attendono istruzioni dall’unità di crisi sanitaria del Nord Sardegna. Tutti in questo momento sono bloccati sull’isola, anche i dipendenti che non sono sardi, mentre sono stati fatti pochi tamponi e quindi c’è il rischio che i positivi salgano di numero. Il Messaggero scrive che il locale ha cercato di far rispettare tutti i criteri di sicurezza durante l’estate, con misurazione della temperatura all’ingresso, mascherine e gel sanificante mentre la capienza era dimezzata: nella settimana di Ferragosto sono stati molti i clienti tenuti alla porta disposti a pagare anche 4mila euro per un tavolo. Perciò ... Leggi su nextquotidiano

