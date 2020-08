Crema (Cremona) – Donna scomparsa si concentrano su una roggia (Di venerdì 21 agosto 2020) La svolta al termine dellʼinterrogatorio di garanzia di Alessandro Pasini, in carcere con lʼaccusa di omicidio Le ricerche del corpo di Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa a Ferragosto, si stanno concentrando su una roggia vicino a Vergonzana, frazione di Crema dove viveva la Donna. La svolta è stata decisa al termine dell’interrogatorio di garanzia di Alessandro Pasini, il … Leggi su periodicodaily

discoradioIT : Nel pomeriggio l'interrogatorio davanti al gip, nel carcere di #Cremona, di Alessandro Pasini, fermato per l'omicid… - massidanu : RT @chilhavistorai3: Scomparsa di Sabrina Beccalli: E’ l’amico con cui aveva appuntamento il 14 agosto l’uomo fermato per omicidio e distru… - Lellacaroni : RT @chilhavistorai3: Scomparsa di Sabrina Beccalli: E’ l’amico con cui aveva appuntamento il 14 agosto l’uomo fermato per omicidio e distru… - Lorycatwoman : @Tg1Raiofficial @RegLombardia Sono cremasca ma Crema non fa provincia, è provincia di Cremona. - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Scomparsa di Sabrina Beccalli: E’ l’amico con cui aveva appuntamento il 14 agosto l’uomo fermato per omicidio e distru… -