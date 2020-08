Città Spettacolo, Picucci tra la garanzia di sicurezza e le stoccate a Iannace (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Oberdan Picucci, Assessore agli Spettacoli. “Stiamo lavorando per garantire tutte le misure necessarie allo svolgimento in sicurezza del Festival Benevento Città Spettacolo. Saranno garantite le necessarie misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19, quali l’obbligo dell’utilizzo della mascherina, la misurazione della temperatura, l’utilizzo all’ingresso della soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani, il distanziamento dei posti, la mappatura delle presenze nei singoli eventi, così come sarà evitato l’assembramento all’esterno dell’area dedicata agli spettacoli. A tal proposito un ringraziamento alle forze dell’ordine e tutti coloro ... Leggi su anteprima24

