Animal Crossing: New Horizons fa colpo anche su Ikea e invade il suo catalogo (Di venerdì 21 agosto 2020) Animal Crossing: New Horizons è stato un vero successo fin dal suo lancio. La sua combinazione tra la pesca, la caccia agli insetti e la raccolta di materiali per costruire diversi tipi di arredamento ha colpito anche Ikea Taiwan, che ha dedicato alcune pagine al gioco mettendo a confronto arredamento reale con quello virtuale.Il catalogo a tema Animal Crossing non è un facsimile perfetto a causa dei limiti delle opzioni di interior design del gioco, ma è un tentativo molto buono di riprodurre i vari scenari. Ovviamente, acquistare mobili in Animal Crossing non funziona esattamente come quando visitiamo Ikea. In Animal Crossing, acquistare mobili ... Leggi su eurogamer

