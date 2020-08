Tragedia a Sezze, 51enne muore mentre fa jogging vicino casa: la vittima è Carlo De Angelis (Di giovedì 20 agosto 2020) Tragedia nella mattina a Sezze Scalo, dove un uomo d 51 anni è deceduto mentre faceva jogging a causa di un malore improvviso che lo ha colpito mentre si trovava a soli 400 metri da casa. Si tratta di Carlo De Angelis, un maresciallo dell’Esercito in congedo molto conosciuto e stimato dalla gente del paese. I fatti Intorno alle 11:30 di questa mattina, il 51enne era uscito per fare jogging nelle campagne adiacenti alla sua abitazione di Sezze Scalo. Improvvisamente il Maresciallo si è accasciato a terra a causa di un malore. I suoi vicini, vedendo la scena, si sono immediatamente avvicinati per prestargli soccorso e hanno allertato il 118. Purtroppo però le condizioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta

