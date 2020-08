Test sierologici a prof e bidelli, la corsa contro il tempo delle Regioni. I medici di base: “Noi siamo ancora senza dispositivi di protezione” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Se entro il 24 agosto non arriveranno i dispositivi di protezione individuale necessari a noi medici, non potremo iniziare a fare alcun Test”. A cinque giorni dall’avvio della campagna di somministrazione volontaria dei Test sierologici sui docenti e bidelli per sapere se sono entrati in contatto con il Covid-19, a suonare il campanello d’allarme è Giacomo Caudo, il presidente della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg), il sindacato di categoria più rappresentativo. Ma non è solo. Il 18 agosto il Sindacato medici italiani ha partecipato ad un tavolo al ministero della Salute proprio sul tema dei Test sierologici ponendo un ulteriore problema: “Noi”, ... Leggi su ilfattoquotidiano

