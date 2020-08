Tesla - La Panasonic amplierà la Gigafactory in Nevada (Di giovedì 20 agosto 2020) La Panasonic realizzerà una nuova linea d'assemblaggio per batterie all'interno della Gigafactory Tesla di Reno, nel Nevada. Il colosso giapponese ha annunciato un investimento di 100 milioni di dollari che permetterà alla fabbrica americana di incrementare del 10% la capacità produttiva, raggiungendo i 39 gigawattora all'anno. L'iniezione di fondi servirà anche per migliorare le tecnologie di produzione, così da garantire un aumento del 5% della capacità degli accumulatori già a partire da settembre.L'obiettivo è un milione di veicoli all'anno. Più che per i numeri, la notizia è di particolare rilievo in quanto la Gigafactory 1 non è mai stata ampliata dalla sua apertura, risalente al 2017. Dopo l'accordo dello scorso giugno, ... Leggi su quattroruote

