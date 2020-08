Tentano di incidere nome su Fontana Trevi con una moneta da 2 centesimi: denunciati (Di giovedì 20 agosto 2020) Due turisti di 61 e 44 anni sono stati fermati nella giornata del 19 agosto mentre tentavano di incidere proprio nome su uno dei basamenti della scalinata di fronte a Fontana di Trevi con una monetina da 2 centesimi.A notare i due un agente di pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale durante il quotidiano servizio di controllo della piazza. I due sono stati accompagnati negli uffici del Comando di via della Greca: al termine sono stati denunciati per danneggiamento al patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale.Oltre alla denuncia, nei loro confronti è scattata anche la sanzione di 450 euro e l’ordine di allontanamento previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. “Grazie alla Polizia Locale di Roma Capitale per aver fermato due turisti che tentavano ... Leggi su huffingtonpost

