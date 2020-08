Spezia-Frosinone: le probabili formazioni (Di giovedì 20 agosto 2020) Spezia e Frosinone si giocano l’accesso alla Serie A. Il Frosinone deve recuperare la rete subito dallo Spezia nel match di andata. Italiano contro Nesta, uno solo per la massima serie. Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Gyasi. A disposizione: Krapikas, Desdjardins, Vignali, Ramos, Bastoni, Mora, Di Gaudio, F. Ricci, Mastinu, Gudjohnsen, Ragusa. Allenatore: Italiano Frosinone (3-5-2): Bardi; Szyminski, Ariaudo, Krajnc; Beghetto, Rohden, Maiello, Haas, Salvi; Novakovich, Ciano. A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Brighenti, Paganini, Zampano, Gori, Tribuzzi, D’Elia, Capuano, Matarese, Citro, Ardemagni. Allenatore: Nesta Foto: Lega B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

