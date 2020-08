Serie A, sorteggio calendario: spunta la data del 1 settembre (Di giovedì 20 agosto 2020) spunta una probabile data per il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie A, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Figc. Secondo quanto scrive Repubblica.it, il sorteggio potrebbe avvenire il 1 settembre e, la novità più importante, il tutto dovrebbe avvenire per via telematica e non attraverso la classica cerimonia nella sede di Sky. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

