Savoia, Aronica: “Siamo in fase di allestimento, la squadra va completata” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi lavora e si suda in casa Savoia. Quarto giorno di ritiro per i ragazzi di mister Aronica, che oggi al termine della sessione mattutina di allenamento ha parlato così attraverso i canali ufficiali del club: “L’allenatore con il quale ho lavorato tanti anni e che mi ha dato tanto è sicuramente Walter Mazzarri. Sono stato fortunato ad aver incontrato nella mia carriera anche allenatori come Gasperini e Ulivieri”. Preparazione: “Stiamo lavorando per l’utilizzo della difesa a tre che sarà un nostro punto fermo. Poi potremmo attuare per un centrocampo a cinque o a quattro. Dipenderà molto degli avversari, dovremmo essere bravi ad adattarci. A volte giocheremo con due attaccanti e un trequartista altre no. Dovremo essere duttili. Abbiamo un potenziale offensivo importante, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Savoia Aronica Savoia, Aronica: "Siamo in fase di allestimento, la squadra va completata" anteprima24.it Savoia, un esterno per mister Aronica: arriva il classe 2002 Puleo

Nuovo rinforzo sulla fascia per mister Aronica in vista della stagione 2020-21. Il Savoia ha infatti ufficializzato l'arrivo del giovane Vincenzo Puleo, terzino destro classe 2002. Puleo, cresciuto ...

