Roma, a settembre la prima visita di Friedkin (Di giovedì 20 agosto 2020) Il nuovo presidente della Roma Dan Friedkin ha in programma di sbarcare nella Capitale e di far visita a Trigoria nel mese di settembre. Lo riporta La Gazzetta dello Sport che specifica come nel frattempo sarà compito del CEO Guido Fienga provvedere al mercato: la priorità è cedere gli esuberi come Juan Jesus, Florenzi, Santon. Ma anche portare a Paulo Fonseca gli acquisti necessari per rinforzare la rosa. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Roma settembre Roma, a settembre la prima visita di Friedkin a Trigoria TUTTO mercato WEB Lega Pro, il 10 settembre il sorteggio dei calendari

Dopo la presentazione di Connector, il pallone che rappresenta una simbolica connessione tra tutte le regioni d’Italia e un importante segnale di ripartenza del calcio di Serie C, nell’agenda della Le ...

Serie A, partenza a rischio? (ipotesi 4 ottobre ma con i playoff)

Napoli, Cagliari, Roma, Brescia: cresce la lista dei giocatori positivi al Covid, positivi di ritorno perché molti di loro sono stati in vacanza in Costa Smeralda. In questi giorni si stanno radunando ...

