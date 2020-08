Recensione Panasonic TX-55HX940: meglio i muscoli o il cervello? (Di giovedì 20 agosto 2020) In questa Recensione di Panasonic TX-55HX940 analizzaremo un TV LCD che dovrebbe piazzarsi tra i top di gamma del produttore nipponico. Con questo televisore Panasonic punta molto sulla potenza del suo processore e sul know how in termini di elaborazione delle immagini, lasciando un po’ indietro invece l’hardware. Vediamo i dettagli Abbiamo avuto la possibilità di testare in TV LCD Panasonic TX-55HX940 per alcune settimane. La versione da 55 pollici di diagonale si inserisce in una serie più ampia che condivide gran parte delle specifiche e che rappresentano i modelli di punta per il 2020 proposti da Panasonic per il segmento LCD. Infatti a bordo troviamo l’avanzatissimo processore d’immagine HCX Pro Intelligent che gestisce un ... Leggi su tuttotek

