Psg, Verratti: “Farò di tutto per essere in finale” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Farò di tutto per esserci“. Lo ha dichiarato Marco Verratti, fuori per infortunio ma pronto a tentare il recupero in vista della finale Champions di domenica contro il Bayern Monaco. Entrato nel finale della partita col Lipsia, dopo essersi fermato ai quarti per una infortunio al polpaccio, il centrocampista azzurro assicura di “sentirsi meglio“. “Ho cominciato ad allenarmi a ritmo leggero con il resto della squadra – ha spiegato – E’ una lesione difficile da accettare, è arrivata in modo strano: proseguo il mio programma di recupero e farò di tutto per esserci. Poi deciderà Tuchel”. Poi sulla prima finale del club parigino: “Sono qui da otto anni, all’inizio è stata dura fare la Champions, è una competizione durissima: ma ... Leggi su sportface

