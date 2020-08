Provano a incidere i loro nomi su uno scalino della Fontana di Trevi: denunciati due turisti (Di giovedì 20 agosto 2020) Forse avevano in mente un gesto romantico: incidere i loro nomi nel cuore della Città Eterna, su uno dei basamenti della Fontana di Trevi. Ma il gesto era puro vandalismo: due turisti di 61 e 44 anni sono stati fermati dalla polizia mentre, con una monetina da due centesimi, cercavano di scrivere il proprio nome. Dopo il caso della statua di Canova deturpata per un selfie e della turista che si è arrampicata sulle rovine Pompei, stavolta tocca a uno dei simboli di Roma. I protagonisti della vicenda sono un cittadino residente in Germania e la sua compagna, di nazionalità slovacca: i due sono stati accompagnati presso gli uffici del Comando di via della Greca e sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

