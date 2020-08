Oms: "Nella prima settimana di agosto in Europa 40mila casi in più di inizio giugno" (Di giovedì 20 agosto 2020) “Nella prima settimana di agosto ci sono stati quarantamila casi in più rispetto alla prima settimana di giugno, periodo in cui i casi erano al minimo”: è questo il dato diffuso durante una conferenza stampa da Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa. “Il rischio di ripresa” di Covid-19 “non è mai stato lontano - ha affermato -. Negli ultimi 2 mesi, i nuovi casi sono aumentati costantemente ogni settimana Nella Regione Europea”.“Ogni giorno la Regione Europea segnala una media di oltre 26mila nuovi contagi - sottolinea -. Questo ... Leggi su huffingtonpost

