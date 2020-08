MotoGp, Quartararo non ha dubbi: “Dovizioso sarà l’avversario più temibile per il titolo” (Di giovedì 20 agosto 2020) L’ottavo posto di domenica scorsa ha lasciato l’amaro in bocca a Fabio Quartararo, rimasto comunque in vetta alla classifica piloti seppur con un vantaggio minimo nei confronti di Andrea Dovizioso. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl secondo appuntamento consecutivo in Austria non lascia tranquillo il francese, che dovrà mettercela tutta per evitare il sorpasso: “l’ultima gara è stata molto frustrante, una domenica strana dopo il grosso incidente” le parole del pilota Yamaha in conferenza. “La cosa importante è che tutti siano salvi. Per quanto riguarda la mia gara, nel primo rettilineo sono andato dritto, ho avuto qualche problema ai freni e questo non mi ha aiutato. Non riuscito a stare dietro agli altri, anche quando ero da solo faticavo a fermare la moto. Capita, ma è stato frustrante perché il ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : MotoGP, GP Stiria (Spielberg), Quartararo: 'La pista chiamiamola Dovi Ring!' ?? @motogp #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - ovterspace_nic : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Stiria (Spielberg), Quartararo: 'La pista chiamiamola Dovi Ring!' ?? @motogp #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori ht… - AndreaMagi : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Stiria (Spielberg), Quartararo: 'La pista chiamiamola Dovi Ring!' ?? @motogp #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori ht… - GragSchildkrote : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, GP Stiria (Spielberg), Quartararo: 'La pista chiamiamola Dovi Ring!' ?? @motogp #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori ht… - infoitsport : MotoGP, Quartararo-Dovizioso-Vinales: chi approfitta dell'assenza di Marquez? -