Maria De Filippi: "Il mio Ugo ha avuto due tumori" (Di giovedì 20 agosto 2020) Un po' a sorpresa Maria De Filippi, conduttrice di punta di Canale 5 molto restia solitamente sulla sua vita privata, ha rivelato che il suo amatissimo cane Ugo ha avuto seri problemi di salute, ritrovandosi ad affrontare ben due tumori.La moglie di Maurizio Costanzo ha confessato a Chi: “Lui è sopravvissuto a tutto e per me è stata paura e sofferenza. Se l’umano decide per se stesso che cosa è giusto fare o meno, per il cane invece la decisione la prendo io e mi sento davvero male”. Più volte la de Filippi era stata fotografata durante il lockdown a spasso con i suoi due cani - l'altro è Filippa - continuando tuttavia a rimanere nei pressi della sua abitazione secondo i decreti governativi. La conduttrice tra l'altro ha sempre affermato che Ugo e ... Leggi su blogo

toysblogit : Maria De Filippi: 'Il mio Ugo ha avuto due tumori' - infoitcultura : Maria De Filippi, la confessione sul figlio Gabriele: le parole mai dette - infoitcultura : Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, il loro programma Rai preferito: 'Non cerca la spettacolarità' - infoitcultura : Maria De Filippi e Sabrina Ferilli alla conduzione di un nuovo programma Mediaset? - infoitcultura : Maria De Filippi svela il segreto di Costanzo: “Non perde una puntata di Chi l’ha Visto?” -