L’aeroporto di Fiumicino compie 60 anni (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – Inaugurato in occasione dei Giochi Olimpici di Roma, l’aeroporto di Fiumicino compie oggi 60 anni. Era il 20 agosto 1960 quando venne aperto al traffico aereo cinque giorni prima dell’accensione del tripode allo stadio olimpico. Ventuno mesi di lavoro per realizzare il primo corpo dell’infrastruttura del Leonardo Da Vinci. La cerimonia di inaugurazione avvenne alla presenza dell’allora ministro dei Lavori pubblici, Giuseppe Togni. L’aeroporto di Fiumicino divenne operativo definitivamente nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1961, con l’atterraggio del primo aereo di linea, un Lockheed Constellation della Twa, proveniente da New York. Negli anni sessanta lo scalo ha operato con due piste. La terza è stata aggiunta nel 1973. Negli ... Leggi su quifinanza

petergomezblog : Test in aeroporto, come funziona a Fiumicino e perché negli scali lombardi ancora non si fanno: pochi spazi e ritar… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 L'aeroporto di #Fiumicino attrezza un'area per i test rapidi per chi rientra dai paesi a rischio. Il pla… - Connect2Italy : RT @Turismoromaweb: Il 20 agosto 1960 veniva inaugurato l'aeroporto Leonardo Da Vinci. Rome's Fiumicino Airport 'Leonardo Da Vinci' celebr… - petrikyogas : RT @Turismoromaweb: Il 20 agosto 1960 veniva inaugurato l'aeroporto Leonardo Da Vinci. Rome's Fiumicino Airport 'Leonardo Da Vinci' celebr… - tourguidemitra : RT @Turismoromaweb: Il 20 agosto 1960 veniva inaugurato l'aeroporto Leonardo Da Vinci. Rome's Fiumicino Airport 'Leonardo Da Vinci' celebr… -

Ultime Notizie dalla rete : L’aeroporto Fiumicino Fiumicino, i primi rientri da Spagna dopo l’ordinanza che obbliga ai tamponi: «Lo faremo, che seccatura» Corriere Roma