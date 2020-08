LA TECNOLOGIA DIGITALE DI CENTRO FRIULI PER IL PORDENONE CALCIO (Di giovedì 20 agosto 2020) Un’eccellenza del territorio, leader nazionale nel campo dell’innovazione, si lega al PORDENONE CALCIO. Si tratta di CENTRO FRIULI, azienda specializzata nei servizi di stampa, digital signage, sviluppo di didattica DIGITALE, installazione di server e strutturazione di reti aziendali complete di sistemi di sicurezza informatica scalabili e all’avanguardia. Forte la vocazione territoriale: CENTRO FRIULI è presente a Udine (sede principale) e Trieste, oltre a vantare una collaborazione con il Polo Tecnologico di PORDENONE. L’accordo è stato sottoscritto al CENTRO sportivo Bruno De Marchi dall’amministratore unico di CENTRO FRIULI Flavio Zorzini e dal presidente ... Leggi su udine20

