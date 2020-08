Inter, il messaggio di Zhang ai tifosi: «Siete con noi a Colonia con lo spirito» (Di giovedì 20 agosto 2020) Steven Zhang ha voluto mandare un breve messaggio a tutti i tifosi dell’Inter alla vigilia della finale di Europa League Steven Zhang ha mandato un messaggio a tutti i tifosi dell’Inter alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia. Ecco cosa ha detto il presidente nerazzurro. messaggio – «So che tutti voi vorreste essere a Colonia in questo momento, ma fidatevi, Siete già qui con noi con lo spirito. Ma potete aiutarci ancora di più! Taggatevi e fate vedere che il nostro tifo è ‘not for everyone’. Avanti così». 👍 messaggio L’affetto degli #InterFans per ... Leggi su calcionews24

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter valevole per la finale di Europa League. INTER – «L’Inter è una squadra completa e concre ...

