In Inghilterra calciatori sotto accusa, in ferie hanno ignorato il distanziamento (Di giovedì 20 agosto 2020) Prima tutti casa e allenamento, test e regole, per portare a termine il campionato. Poi liberi tutti: in vacanza a infrangere le sacre regole del distanziamento sociale, dando tra l’altro il cattivo esempio. I calciatori della Premier League sono sotto accusa: le vacanze hanno cancellato quanto di buono fatto vedere nei mesi di riapertura, tornando alla vita “normale”. E infatti cominciano a spuntare i casi “positivi”, anche in Serie A. Il Telegraph scrive che il professor Gabriel Scally, Direttore di epidemiologia e salute pubblica della Royal Society of Medicine, ha espresso forte preoccupazione per l’esempio dato ai giovani: “La maggior parte presume che le immagini siano in linea con lo stile di vita di un giovane calciatore professionista a cui non ... Leggi su ilnapolista

