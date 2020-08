Covid, Macron: “Non posso fermare la Francia. Il rischio zero non esiste”. Oms: “Ora l’epicentro sono le Americhe” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il totale di casi nel mondo è di 22 milioni, 3,9 milioni sono in Europa. In Usa quasi 44mila nuovi contagi Leggi su lastampa

francesconuccio : Covid, Macron: “Non posso fermare la Francia. Il rischio zero non esiste”. Oms: “Ora l’epicentro sono… - moneypuntoit : ?? Francia: il COVID fa paura, ma il lockdown sarebbe un disastro. Parola di Macron ?? - LaStampa : Il totale di casi nel mondo è di 22 milioni, 3,9 milioni sono in Europa. In Usa quasi 44mila nuovi contagi. - francopizzetti : Macron un atteggiamento di governo.Davdiscutere ma almeno discussione interessante e necessaria… - europolitiche : A giugno 2020 l’Ue ha chiuso il semestre più inatteso di sempre: Covid-19 ha colpito duro gli Stati H. Sospeso il P… -