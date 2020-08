Coronavirus in Toscana: 59 contagi, oggi 20 agosto. 17 per rientri dall’estero e 11 in cluster migranti (Di giovedì 20 agosto 2020) Tornano le cifre preoccupanti dei mesi del lockdown: sono 59 i contagi da Coronavirus registrati in Toscana, oggi 20 agosto (16 identificati in corso di tracciamento e 43 da attività di screening). La cifra impressiona. Dal bollettino della Regione si scopre che 17 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 12 per motivi di vacanza (più 4 contatti). Altri 11 casi sono relativi a un cluster rilevato in un centro di accoglienza per migranti, 7 casi sono riferibili a cittadini residenti fuori regione Leggi su firenzepost

regionetoscana : #covid19 Da domani #20agosto screening sierologico preventivo (gratuito e su base volontaria) per il personale scol… - SkyTG24 : Coronavirus, dalla Sardegna alla Toscana preoccupano i contagi dopo le serate in discoteca - ruiciccio : RT @qn_lanazione: Il bollettino del #Covid_19 in #Toscana: 59 nuovi casi, età media 34 anni - RadioSienaTV : Coronavirus: 59 nuovi casi in Toscana, 2 a Siena - - GiornaleBarga : Coronavirus, aumentano ancora i casi: 59 in Toscana, 15 in provincia di Lucca -