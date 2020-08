“Cibo buttato dagli extracomunitari”, ma sono scarti di un negozio di alimentari (Di giovedì 20 agosto 2020) Un’immagine in circolazione sui social mostra alcune confezioni di cibo (pane, verdure e biscotti) all’interno di un cassonetto. Secondo l’autrice del post pubblicato sul gruppo Facebook Gruppo di Dx per l’Italia Salvini-Meloni si tratterebbe di “cibo buttato dagli extracomunitari” con un riferimento a tutti gli “italiani che fanno la fame”. Il cibo buttato nell’immondizia, un trend in continua crescita L’immagine si colloca nella categoria delle foto scattate al cibo gettato nella spazzatura e attribuito a un rifiuto da parte di immigrati di un qualche centro di accoglienza o beneficiari di un qualche servizio di ristorazione. Ricordiamo, per esempio, che pochi mesi fa circolava un video che riprendeva alcuni sacchi dell’immondizia all’interno dei quali si ... Leggi su bufale

