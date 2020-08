Calciomercato Roma, idea Chiesa se parte Zaniolo (Di giovedì 20 agosto 2020) Calciomercato Roma: i giallorossi pensano a Chiesa come sostituto di Zaniolo Nicolò Zaniolo piace a tante squadre, su tutte le Juventus, e allora la Roma starebbe cominciando a mettersi al riparo nel caso in cui il suo talento dovesse partire. Come riporta La Nazione, infatti, i giallorossi avrebbero individuato in Federico Chiesa l’erede perfetto di Zaniolo. Ipotesi tuttavia ancora complicata e in via di definizione, dato che il presidente della Fiorentina Commisso continua a chiedere cifre elevate per il calciatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #ASRoma, le ultime sul mercato in uscita - DiMarzio : #ASRoma, sondaggio per il portiere del Boca Andrada - Gazzetta_it : #Napoli #Milik sulla rampa di lancio, ora spunta uno scambio con la #Roma... #calciomercato - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #calciomercato #Dzeko? Da #Pjanic a #Szczesny, alla #Juve piace fare la spesa a casa #Roma. Con il sogno #Zaniolo https://… - titty_napoli : RT @Marcello_Fsc: Vicinissimi #Under e #Veretout dalla #Roma: la situazione #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato #Napoli -