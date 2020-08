Calciomercato Palermo, altri due rinforzi per Boscaglia: Doda e Fallani arrivano in città (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Palermo conferma due pedine che nella scorsa stagione hanno dimostrato di avere delle qualità importanti.Il club rosanero in vista del ritiro del 24 agosto ha deciso di puntare nuovamente su Masimiliano Doda e Mattia Fallani. Il laterale difensivo classe '00 e il portiere classe '01 sono atterrati in giornata a Palermo e nel corso del pomeriggio o comunque entro domani mattina svolgeranno le visite mediche di rito prima di aggregarsi alla squadra giuidata da Roberto Boscaglia. Intanto i due calciatori hanno postato sui propri profili social le foto che confermano il loro arrivo in città. Leggi su mediagol

