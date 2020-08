"Asintomatici 9 pazienti su 10 E la mortalità da noi si è azzerata" (Di giovedì 20 agosto 2020) "A parte la quarantena, in questi casi non c'è una terapia da suggerire", afferma l'infettivologo Bassetti. "Alcuni medici prescrivono cortisone o l’antibiotico azitromicina, ma non c’è alcuna ragione scientifica a supporto di queste prescrizioni". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : 'Asintomatici nove pazienti su dieci E la mortalità da noi si è azzerata' - AnnaMosconi : RT @AnnDePa: 1/3 Studio su JAMA. In esame 100 pazienti (età media di soli 49 anni) dopo infezione #Covid19, la maggior parte dei quali asin… - DomeSiciliano : RT @AnnDePa: 1/3 Studio su JAMA. In esame 100 pazienti (età media di soli 49 anni) dopo infezione #Covid19, la maggior parte dei quali asin… - Fabiusfax : RT @fbordo: “Positivi asintomatici”. T. I. Lazio: 6 pazienti (erano 9 la scorsa settimana). - fbordo : “Positivi asintomatici”. T. I. Lazio: 6 pazienti (erano 9 la scorsa settimana). -