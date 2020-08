Apple rimuove centinaia di app nello store cinese (Di giovedì 20 agosto 2020) Continua la baruffa tra Stati Uniti e Cina in materia tecnologica. Non bastano le intimidazione Usa al fine di limitare l’utilizzo delle reti 5g di Huawei, numerose aziende in Cina, tra cui Apple, sono ora costrette a ritirare centinaia di applicazioni mettendo in difficoltà il proprio ricco mercato. Secondo un raporto pubblicato da The Information, … Leggi su periodicodaily

Il colosso americano Apple ha intenzione di chiudere, a partire dal prossimo 28 agosto 2020, gli account sviluppatore di Epic Games, creatore di Fortnite in seguito alla guerra iniziata qualche giorno ...

Come installare Fortnite su Android e iOS anche dopo il ban

Lorenzo Delli 20/08/2020 ore 11:49 Lo anticipiamo subito: su iOS è installabile solo se lo avete installato in passato. Non avete seguito tutta la storia riguardante gli attriti tra Epic Games, Apple ...

