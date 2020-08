Ancora in aumento i casi di Coronavirus, 845 in 24 ore (Di giovedì 20 agosto 2020) MILANO (ITALPRESS) – Aumentano ulteriormente i contagi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono infatti 845 i nuovi casi, contro i 642 della giornata di ieri. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino reso noto dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. I casi totali registrati da inizio pandemia passano a 255.516. Oggi si registrano 6 decessi, con il numero delle vittime che sale quindi a 35.418. Il totale degli attualmente positivi è di 16.014, di questi 883 sono ricoverati con sintomi, 68 sono in terapia intensiva (+2) e 15.063 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 77.442 (in aumento), per un totale di 7.790.596. Oggi non ci sono regioni Covid Free. La regione che fa registrare il maggior numero di nuovi casi è il Veneto con ... Leggi su liberoquotidiano

