Ultime Notizie Roma del 19-08-2020 ore 19:10 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano comincerà il 7 o l’8 settembre la distribuzione dei primi banchi monoposto gli istituti che ne hanno fatto richiesta nelle varie regioni per esigenze di spazio in vista dell’inizio dell’anno scolastico L’orientamento del comitato tecnico per l’uso esteso delle mascherine a scuola ha fermato il coordinatore Agostino Miozzo Sky Tg24 per Minozzo è sicuro che ci saranno dei casi nelle scuole non vorrà dire chiudere ma esaminare il contesto di volta in volta se necessario mettere in quarantena una classe un’intera scuola questo sarà discusso di volta in volta con le autorità sanitarie locali sono già due milioni in testa sierologici consegnati alle regioni per la somministrazione ad insegnanti ... Leggi su romadailynews

fanpage : ?? Ultim'ora Centinaia di turisti sono bloccati in un resort di Santo Stefano - fanpage : 'Individuato un #focolaio in treno grazie a #Immuni' - fanpage : Aumentano le terapie intensive in Italia - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Le ultime #notizie di oggi in Trentino raccontate nel nostro #Tgrin60secondi 19 agosto 2020 - twMec : RT @CCKKI: Allarme in #Spagna e #Germania, nuovi record di casi. Con 3.715 nuovi contagi in 24 ore, la Spagna segna un altro record negati… -