Trovati alcuni resti nelle campagne di Caronia. Si teme appartengano al piccolo Giole. In corso il sopralluogo degli inquirenti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi, la dj di origini torinesi trovata morta nei boschi di Caronia, nel Messinese. Di lui, scomparso con la madre la mattina del 3 agosto dopo un incidente sull’autostrada A20, non si hanno notizie. Dopo la segnalazione di alcuni volontari, che partecipano alle ricerche del bambino, i soccorritori hanno trovato alcuni resti umani che potrebbero appartenere al bambino. Il ritrovamento è avvenuto a poche centinaia di metri dal traliccio in cui è stato trovato il corpo della madre. Sul posto è arrivato il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, che coordina l’inchiesta per omicidio e sequestro di persona dopo la morte di Viviana Parisi. Il pm, accompagnato da vigili del ... Leggi su lanotiziagiornale

Affaritaliani : Giallo Caronia, trovati alcuni resti Ricercatori: 'Tracce di Gioele al 99%' - LaNotiziaTweet : Trovati alcuni resti nelle campagne di #Caronia. Si teme appartengano al piccolo #Giole. In corso il sopralluogo de… - zazoomblog : Proseguono a Caronia le ricerche del piccolo Giole. Trovati alcuni resti in un fosso. Sopralluogo del procuratore d… - Borderline_24 : Ricerche del piccolo #Gioele, trovati 'alcuni resti' vicino ad un traliccio - tifosipalermoit : #Boscaglia: 'Parlando con l'Entella, su alcuni temi, ultimamente non ci eravamo più trovati'. -

Ultime Notizie dalla rete : Trovati alcuni Ricerche del piccolo Gioele, trovati "alcuni resti" vicino ad un traliccio Borderline24 - Il giornale di Bari Gioele, mattina drammatica a Caronia “Hanno trovato qualcosa aspettiamo di sapere”

Inoltre non aveva paura dei cani” aveva detto qusta mattina Daniele Mondello parlando della mogliee madre Viviana Parisi, poi trovata morta nelle campane di Caronia. Il padre del bimbo, che sta ...

In Italia abbiamo le casalinghe più colte d’Europa: c’è bisogno di un bonus per la loro formazione?

Se c’è una parola, l’ennesima, che abbiamo scoperto di pronunciare più di quanto avessimo mai fatto prima è senza alcun dubbio bonus ... ci si è trovati a ottenerlo.

Inoltre non aveva paura dei cani” aveva detto qusta mattina Daniele Mondello parlando della mogliee madre Viviana Parisi, poi trovata morta nelle campane di Caronia. Il padre del bimbo, che sta ...Se c’è una parola, l’ennesima, che abbiamo scoperto di pronunciare più di quanto avessimo mai fatto prima è senza alcun dubbio bonus ... ci si è trovati a ottenerlo.