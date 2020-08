Treno deragliato in Lombardia, l’incredibile rivelazione di Trenitalia: viaggiava senza personale a bordo (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Per cause da accertare, il Treno 10776 si e’ mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo (macchinista e capoTreno). I sistemi di sicurezza dell’infrastruttura sono entrati subito in funzione e hanno instradato il Treno verso il binario tronco della stazione di Carnate”. Lo rende noto Trenord. “E’ stata immediatamente istituita – aggiunge la nota – una commissione interna per chiarire cause e responsabilita’, fra cui il comportamento dell’equipaggio”. Dunque, ha percorso un tratto senza macchinista il Treno di Trenord che stamattina e’ deragliato a Carnate, in provincia di Monza e Brianza. Secondo quanto ... Leggi su meteoweb.eu

