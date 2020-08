Sarà l’opera la forma più adatta per raccontare i tempi assurdi della pandemia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Forse non la letteratura e nemmeno il cinema. A quanto pare, il mezzo migliore per raccontare la pandemia, il lockdown e l’ansia di una vita interrotta dai contagi potrebbe essere, a sorpresa, l’opera. È quello che emerge dall’iniziativa #OperaHarmony, lanciata nei primi giorni di lockdown (quello olandese) dalla direttrice Ella Marchment: bloccata dalle restrizioni proprio nei mentre provava i suoi nuovi lavori per uno spettacolo ad Amsterdam, ha deciso di reagire al blocco con una idea creativa. «Se devo fare qualcosa, deve essere un modo per mantenere in contatto i miei colleghi in tutto il mondo». Ecco allora la trovata: unirsi, restando separati, per comporre nuove opere ispirate ai temi del momento, cioè la distanza e la solitudine. Il progetto era di realzzare mini-composizioni, originali, non ... Leggi su linkiesta

