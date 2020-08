Rottamazione-ter: più tempo per pagare i debiti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Più tempo per pagare i debiti con il fiscoQuali sono le nuove scadenze delle rate?Più flessibilità prima della decadenzaNuova possibilità di chiedere una rateazione per i contribuenti decadutiPiù tempo per pagare i debiti con il fiscoTorna su Il decreto rilancio ha previsto un nuovo differimento per il pagamento delle rate concordate con l'Agenzia delle Entrate Riscossione per adempiere alle cartelle esattoriali emesse. Una prima proroga, sino a maggio 2020, era stata già prevista nel decreto Cura Italia (leggi Coronavirus: cartelle di pagamento e avvisi sospesi), ma l'ultimo decreto ha previsto un ulteriore slittamento dei termini di pagamento di tutte le rate offrendo quindi nuove opportunità a tutti i contribuenti in grave crisi di ... Leggi su studiocataldi

