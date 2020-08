Roma, dopo l’ennessima lite in famiglia minaccia di buttarsi dal terrazzo: attimi di paura per una signora (Di mercoledì 19 agosto 2020) Voleva buttarsi giù dal cornicione del terrazzo: a salvare la donna di 40 anni, dal folle gesto, sono stati gli agenti del commissariato Monteverde, San Paolo e quelli della Sezione Volanti intervenuti dopo la segnalazione al 113. I poliziotti si sono precipitati presso l’indirizzo fornito, in zona Massimina, dove hanno trovato la donna sul cornicione del terrazzo tenuta per le braccia dal figlio che tentava di trattenerla. Gli agenti, saliti in tutta fretta, sono riusciti ad afferrarla e dopo averla sollevata l’hanno messa in salvo, evitando così un triste epilogo. Scossa e smarrita, ha confermato i suoi intenti suicidi confessando agli agenti di volersi buttare dopo l’ennesimo litigio con il marito e con il figlio il quale, nel corso della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

