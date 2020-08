#RIPEminem tendenza su Twitter: i fan preoccupati ma è solo l’ennesima bufala (Di mercoledì 19 agosto 2020) E’ passato un po’ di tempo da quando – periodicamente – qualche celebrità veniva riportata come morta, pur non essendolo. Vere e proprie bufale che facevano il giro del web, in un momento in cui – ancor più che oggi – si condividevano link senza pensarci troppo su. Stavolta è stato il turno di Eminem. … L'articolo #RIPEminem tendenza su Twitter: i fan preoccupati ma è solo l’ennesima bufala NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #RIPEminem tendenza No, Eminem non è stato ucciso

A volte basta il tweet di un utente qualsiasi per dar voce e creare una bufala di dimensioni clamorose. L’ultima riguarda la presunta morte del rapper americano Eminem che, secondo la narrazione socia ...

Eminem non è morto: perché l’hashtag Rip Eminem è in tendenza

RIP Eminem è l’hashtag in trend su Twitter che ha mandato in tilt i fan. Sono molti gli utenti sul social che hanno subito dimostrato di essere sconvolti dalla notizia. In particolare, il pubblico non ...

A volte basta il tweet di un utente qualsiasi per dar voce e creare una bufala di dimensioni clamorose. L’ultima riguarda la presunta morte del rapper americano Eminem che, secondo la narrazione socia ...RIP Eminem è l’hashtag in trend su Twitter che ha mandato in tilt i fan. Sono molti gli utenti sul social che hanno subito dimostrato di essere sconvolti dalla notizia. In particolare, il pubblico non ...