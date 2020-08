Regionali, Conte sferza la maggioranza: “Pd e M5S insieme in Puglia e Marche o è occasione sprecata” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Conte sferza Pd e M5S: “maggioranza divisa alle Regionali è occasione sprecata” La mancata convergenza tra Pd e M5S alle elezioni Regionali è “un’occasione sprecata”: lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che bacchetta le forze della sua maggioranza. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, il premier ha lanciato, dunque, un appello affinché le due forze politiche trovino un accordo, in particolar modo in Puglia e nelle Marche. “In Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione” ha affermato Conte ... Leggi su tpi

