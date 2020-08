Raffaella Fico: estate di passione con Giulio Fratini (Di mercoledì 19 agosto 2020) Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Raffaella Fico e l’imprenditore Giulio Fratini. E tra giochi e divertimento… la passione scoppia. E l’estate 2020 della nuova coppia si fa davvero bollente. Raffaella Fico sto trascorrendo una estate davvero divertente e caliente: accanto al nuovo fidanzato Giulio Fratini, la bella showgirl si lascia andare a siparietti davvero piccanti che surriscaldano ancor più l’atmosfera e il clima estivo giàArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Raffaella Fico: vacanze di passione per lei e il nuovo fidanzato

