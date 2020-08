Perde l'equilibrio in montagna e cade per 15 metri. Salvato da un albero (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto, la stazione di Massa del soccorso Alpino toscano è intervenuta sul sentiero 41, nei pressi del Rifugio Città di Massa per soccorrere un uomo di 75 anni che a ... Leggi su lanazione

Tragedia a Lauro in provincia di Avellino, una donna di 77 anni, Pasqualina S., ha perso la vita in seguito ad una violenta caduta avvenuta nei pressi della sua abitazione. Le dinamiche dell’incidente ...

Padova, muore al primo giorno di lavoro dalle ferie: tragico volo dal cestello

Era tornato domenica sera dalle ferie. É morto ieri dopo un giorno di agonia a seguito di un grave infortunio sul lavoro. La vittima si chiamava Giovanni Manente. Aveva 35 anni, festeggiati da qualche ...

