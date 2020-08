Pensioni anticipate 2020, ultime su opzione donna: chi può accedervi per ora? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Pubblichiamo senza nulla aggiungere data la precisione del post pubblicato su Facebook qualche giorno fa da Orietta Armiliato, Amministratrice del CODS, ulteriori specifiche in cui chiarisce per l’ennesima volta, esattamente come anche noi abbiamo già fatto sul sito, chi può accedere oggi alla misura opzione donna stante la normativa vigente. Tante, troppe le domande da parte di lavoratrici che ancora non hanno ben chiaro se hanno o meno diritto alla misura previdenziale. Ringraziamo La fondatrice del Comitato opzione donna social per l’accuratezza delle sue parole, che qui vi riproponiamo. Pensioni anticipate 2020, opzione donna: chi può accedervi ... Leggi su pensionipertutti

