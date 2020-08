Oristano. Il Sindaco Lutzu al Consigliere Puddu 'Attacco incomprensibile a me e alla Giunta (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lo dice il Sindaco Andrea Lutzu rispondendo al Consigliere Giuseppe Puddu: "Nelle cose dette, se non smentite, leggo un Attacco incomprensibile, e non è il primo, verso di me e verso i miei ... Leggi su sardegnareporter

Ultime Notizie dalla rete : Oristano Sindaco Oristano. Il Sindaco Lutzu al Consigliere Puddu ''Attacco incomprensibile a me e alla Giunta Sardegna Reporter Covatta e Boeri a Neoneli per il festival "Licanìas"

(ANSA) - ORISTANO, 19 AGO - Un festival di parole, arti, paesaggi. Dal 27 al 30 agosto torna a Neoneli "Licanìas", rassegna che quest'anno ha come filo conduttore "Intorno al futuro". Tra i protagonis ...

Fratelli d’Italia: «Lutzu cacci l’assessore»

ORISTANO. Non bastano le rassicurazioni del sindaco Lutzu e dell’assessore regionale ai Lavori pubblici Roberto Frongia sul ripristino in autunno dei 5 milioni per i lavori di riqualificazione del ...

