Oculus e Facebook iniziano a fondersi, l'account social network diventerà obbligatorio per i possessori dei visori VR (Di mercoledì 19 agosto 2020) Secondo quanto annunciato poco fa da Facebook, a partire dal prossimo ottobre, i futuri utenti e possessori dei dispositivi per la realtà virtuale Oculus, dovranno obbligatoriamente effettuare il log in con il proprio account Facebook.Gli utenti attuali, in possesso di un account Oculus, subiranno la stessa sorte: gli account Oculus, infatti, saranno decommissionati a partire dal 1 gennaio 2023; nel frattempo, i giocatori avranno tempo di unire il proprio account esistente con il proprio profilo Facebook.Inutile dire come la notizia sia stata accolta con estrema furia da parte della comunità Oculus e in rete circolano già le prime proteste a base di boicottaggi, ... Leggi su eurogamer

