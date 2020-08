MotoGp – Incidente Zarco-Morbidelli, Bayle difende il francese: “ecco perchè non è colpa sua” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Fanno ancora discutere le dinamiche dell’Incidente tra Zarco e Morbidelli al Gp d’Austria di domenica scorsa. Secondo molti a sbagliare è stato il pilota francese dell’Avintia, ma c’è anche chi prende le sue difese, tra questi il connazionale Jean-Michel Bayle, ex pilota. Mirco Lazzari gp/Getty Images“Ho avuto come manager piloti del calibro di Kenny Roberts e Wayne Rainey. Loro mi hanno sempre detto di non frenare mai dietro a un pilota, perché a causa della scia il rallentamento alle spalle di un pilota non è mai pari a quello consueto in cui anche l’aria contribuisce alla progressiva diminuzione della velocità bisogna cercare di spostarsi a qualunque costo a sinistra o a destra della moto che ti precede in modo da non ... Leggi su sportfair

