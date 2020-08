“M5S e PD devono essere alleati”. Ora Conte spinge per le Regionali (Di mercoledì 19 agosto 2020) Marco Travaglio e Salvatore Cannavò hanno “intervistato” il premier Conte sul Fatto Quotidiano di oggi, 19 marzo. La conversazione si incentrata soprattutto sul tema delle Regionali, per cui il premier ha vestito i panni del sacerdote e si è apprestato a celebrare il matrimonio definitivo tra Pd e il fu Movimento 5 Stelle. Su questo Conte è stato chiaro, per lui l’alleanza è necessaria: “Trovo ragionevole che le forze politiche che sostengono il governo provino a dialogare anche a livello regionale. In Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione. Una sinergia anche a livello territoriale può imprimere una forte spinta per realizzare le strategie del Green New Deal, dell’innovazione digitale, degli investimenti nelle ... Leggi su ilparagone

